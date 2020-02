Vicviana Flores deja atrás su pasado de exjusticiera y se lanza con ‘La cinturita’

La guapa Vicviana Flores retoma su carrera en el espectáculo y se lanza como cantante con el tema ‘Cinturita’ de la mano de la mano del productor musical Francisco Murias. La recordada modelo quiere dejar en el pasado su historia en el recordado grupo femenino ‘Las justicieras’, que lideraba Shirley Arica y de cual –dice- “me botaron porque no compartía lo que ellas querían hacer”.

“En un momento me sentía vacía, quería encontrar algo más. Mi pasión siempre fue la música y por eso decidí alejarme. La verdad no pude, me parte el alma hacerle daño o hablar mal de las personas, por más que lo he intentado me pongo nerviosa y al final quedo como una hueca. Como yo no quería hablar de nadie me botaron de la peor forma, no estuve mucho tiempo en ese grupo pero igual siempre me lo recuerdan”, dijo la joven.

Vicviana dice que no es una cantante improvisada y que durante el tiempo que estuvo alejada del medio se ha preparado en la música para hoy hacer realidad su sueño. Aclara que su tema ‘Cinturita’ no tiene nada que ver con ‘La faldita’ de Leslie Shaw.

“La canción puede sonar parecida pero cada una tiene su sello. Yo le puse mi toque, puede que por ahí se parezcan pero no. ¿Si temo una demanda? No nada que ver, son totalmente diferentes. ‘Cinturita’ es una canción hecha de cero, hicimos algo muy nuestro”, aseveró.