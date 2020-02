VIDEO| Hermano de Pedro Moral asado con Sheyla tras polémico video en Tik Tok

El hermano de Pedro Moral, Jorge Moral, se mostró muy molesto con Sheyla Rojas, luego de que ella hiciera un polémico video en Tik Tok donde hace alusión a la mamá de su expareja. Su familia y él se habrían sentido dolidos, pese a que todo se trataría de un reto viral.

Para Jorge Moral, fue una falta de respeto con su madre. “No tiene que meter a mi madre en esto. Estamos ofendidos como familia. A todos como familia nos molesta que haya metido a mi madre en esto”.

Además, reveló que Sheyla Rojas le sigue debien do dinero a su hermana. “Mi madre ha sido buena onda con ella. No entiendo, ella quedó debiendo plata a mi hermana, a mi familia. Me parece de mal gusto lo que ha hecho. Es una falta de clase total”.