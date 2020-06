(VIDEO) Richard Swing se burla de las autoridades: “Hoy he botado a una ministra por atrevida”

Compartir Facebook

En una conversación presentada en Panorama, Richard Swing, se refirió a la renuncia de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, tras el escándalo alrededor suyo. En la grabación Cisneros incluso se vanagloria al afirmar que trabaja “para tres presidentes” y que jamás se imaginó “ser famoso a nivel mundial”. “Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en mi función, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó. Incluso, se refiere a una posible citación en el Congreso: “Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian, las radios comen de mí. Vas a ver el día que vaya al Congreso van a haber 5 mil periodistas”.