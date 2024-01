“Viene de casa”: Rodrigo González y Gigi Mitre elogian la educación de Alondra García Miró

El popular ‘Peluchín’ y Gigi Mitre no dudaron en elogiar a la modelo peruana Alondra García Miró, quien se encuentra en Lima. Ella ha recibido la invitación de diversos medios para saber más sobre sus futuros proyectos. Más aún con su reciente nominación a People’s Choice Awards 2024, la también empresaria ha estado en el ojo público los últimos días. Ante ello, los conductores de «Amor y Fuego» resaltaron la educación que ella tiene frente a las cámaras. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alondra García Miró elogiada por su educación

Recientemente las cámaras de «Amor y Fuego» interceptaron a Alondra García Miró para conocer más acerca de sus planes a futuro. Lejos de mostrar una negativa, la empresaria peruana fue bastante cordial con el equipo del programa de espectáculos. Por tal motivo, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre elogiaron esta acción de la peruana, pues resaltaron que pocas personas en la farándula son educadas como ella.

«Como a una persona educada se le nota. Qué diferencia, seguramente viene de casa. Bien aprendido», comentó el popular ‘Peluchín’ en un inicio. «Ella siempre ha sido bien amable y nunca nos ha dado la respuesta (refiriéndose a las preguntas que le hizo el reportero)», complementó Gigi Mitre. «Ella si quiere responde, sino no, pero sale educadamente. ¿Es tan difícil que toda la farándula lorcha tenga la educación de Alondra García Miró? Son formas mínimas, básicas, elementales. ¿Ha tenido que ponernos alguna cara mala? Ninguna. ¿Ha sido maleducada? En ningún momento», fueron las palabras de Rodrigo González elogiando la cordialidad de Alondra García Miró.

Nominada a People’s Choice Awards 2024

Alondra García Miró, la reconocida modelo y figura peruana, ha sido emocionadamente nominada como la Influencer Latina del Año en los prestigiosos premios People’s Choice.

La noticia fue compartida por la propia Alondra en sus redes sociales. «Casi se me para el corazón, justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento súper afortunada de representar a mi país. Así que los invito a votar por mí».

Desde que superó su etapa en los programas de reality, Alondra ha destacado por sí misma con gran éxito. En sus plataformas de redes sociales, exhibe una serie de logros al colaborar con marcas prominentes como Nelblu, Natura, Isidra y Marquis. Además, como emprendedora, demuestra su destreza. Su tienda de joyería, Alondra García Miró Shop, ofrece diversas colecciones, como Monamur, Alzando Vuelo, Reflejos, Brigitte, Colors, Vibra bonito y Mini-me.