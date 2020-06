Vigilante suplica por su vida y lo matan en San Martín de Porres

Compartir Facebook

Por más que intentó ponerse a salvo, trágico fue el final para Deivi Arturo Navarro Contreras, vigilante de 43 años asesinado por delincuentes en el sector de Chuquitanta en San Martín de Porres. La mañana del domingo, la víctima caminaba a su trabajo cuando fue baleado por una mujer y varón a bordo de una moto lineal.

Pide ayuda

“Ayúdame por favor, me estoy muriendo, me han disparado”. No dejaba de repetir Deivi Navarro, que con varios impactos de bala en el cuerpo caminó cuatro cuadras pero terminó tendido a mitad de calle.

Dos hermanos que alrededor de las 5 de la mañana del domingo se percataron de los gritos de auxilio, salieron de su vivienda para ver al hombre morir. “Decía que se le cerraban los ojos, que tenía sueño. La Policía demoró en llegar veinte minutos. Al parecer lo asaltaron por el mercado”, dijo un testigo.

No le robaron

La víctima es identificada por la llamada de un amigo a su celular. “Un policía contestó, me dijo – a tu amigo lo han matado en Chuquitanta – Deivi era de Chiclayo, vivía solo pero deja familia. La Policía dice al parecer se no se ha dejado robar, porque tenía todas sus pertenencias”, cuenta Santos, compañero del fallecido que desde el año pasado trabajaba en el Instituto Nacional de Neurología.

El dato

“Una mujer maneja la moto y su cómplice es el que roba con pistola. Ya han asaltado a varios vecinos a toda hora. No hay patrullaje policial”, dijo un morador.