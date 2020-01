Tragedia en Villa el Salvador: Chofer con amplio prontuario de faltas

El conductor Luis Guzmán Palomino (72), registraba más de 83 papeletas, tres de ellas por agredir a inspectores, pero a la empresa Transgas no le importó y lo reclutó en su planilla de choferes. Entre sus faltas también registra llevar carga peligrosa de manera insegura, no respetar las normas de tránsito, obstruír el tráfico y circular por vías no autorizadas.

Se supo que su licencia se encuentra “vigente” y sin puntos en contra. En forma increíble, para el Ministerio de Transportes (MTC), Guzmán es un chofer ejemplar. El anciano registra, en total, 14 infracciones muy graves, 38 graves y 31 leves, según el SAT.

También tiene papeletas por agredir a inspectores y por transportar materiales o residuos peligrosos con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano.

Ya había tenido fuga

Esta no es la primera vez que el vehículo de la empresa Transgas L.G E.I.R.L. causa un incidente similar. El 23 de octubre del 2018, este camión de placa A2X-847 sufrió un desperfecto mecánico en el kilómetro 8,1 de la Panamericana Sur, en Surco.

Según la PNP, en esa ocasión también se produjo una fuga que movilizó varias unidades de los bomberos. A pesar de ello, recibió autorización de Osinergmin, según consta en su registro virtual.

La renovación de permiso fue otorgada en setiembre del 2019 por el ente regulador. Esto significa que el vehículo –desde el incidente del 2018– habría estado operando de manera informal y recién se formalizó en setiembre del año pasado. Según el portal Convoca.pe, Transgas registra contratos con cuatro entidades del Estado por S/191.290 en los últimos cinco años.