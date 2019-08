Villanueva responde a Barata: “Odebrecht no me dio un sol”

El ex primer ministro César Villanueva afirmó que nunca recibió “un solo centavo de Odebrecht” y advirtió que aún no está confirmado oficialmente que Jorge Barata, ex jefe de la constructora brasileña en el Perú, lo haya acusado de recibir 60 mil dólares por la rehabilitación de la carretera a San José de Sisa, cuando era gobernador de San Martín en el 2008.

Precisó que “igual da” si la acusación era o no oficial, y reiteró que “niego tajantemente haber recibido un sólo centavo de este señor o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht“. “En todo ese proceso yo no estoy comprendido absolutamente de nada”, agregó al recordar que desde hace dos años se investiga la adjudicación de la obra carretera Cuñumbuque – Zapatero – San José de Sisa.

El también congresista por Alianza para el Progreso (APP) añadió que como “vivimos en un mundo de sospechas y de dudas” ha solicitado a su abogado informar al Ministerio Público que está en “disposición de colaborar en cualquier forma que se considere que debe hacer”.

NINGUNA RELACIÓN

Durante una rueda de prensa, Villanueva reiteró que el presidente Martín Vizcarra “no tiene nada que ver con este tema”. “Ni con una relación con Odebrecht indirectamente. Así que quiero dejar absolutamente claro que el presidente Vizcarra no tiene absolutamente nada que ver con esto ni directa ni indirectamente”, remarcó.

Igualmente solicitó que Barata ofrezca las pruebas de su revelación y responda “para qué, con qué objeto y cómo me dieron ese dinero, según ellos en efectivo”. “Por eso es he pedido que se investigue ese caso minuciosamente, y pueden revisar mis cuentas”, expresó.

Agregó además que no descarta denunciar a Barata por difamación y lo emplazó a venir al Perú, porque el acuerdo de colaboración eficaz no le da carta blanca para que pueda acusar sin pruebas.

EL DATO

Villanueva negó que se haya reunido con Vizcarra el pasado 5 de agosto, como informaron otros medios. Dijo que ese día fue su santo y lo pasó con su familia y reiteró que no trató su caso con el mandatario.