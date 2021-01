Viola distanciamiento y masacra a mujer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A pesar de tener dos órdenes para no acercarse a su expareja, un sujeto identificado como Luis Fabián Felipa, masacró a golpes a la madre de su hijo, en Comas.

El sujeto, que fue retenido por los vecinos de la víctima hasta la llegada de la Policía, no se mostró arrepentido de su delito; la mujer pide a las autoridades no dejar libre al agresor porque sabe que puede volver para matarla. La tranquilidad que logró tras su separación, la perdió a manos de la persona que alguna vez dijo amarla.

También puedes ver: Pistoleros matan a colectivero y a su amiga

El viernes, Mayra Rengifo Campos se encontraba en su vivienda, en la quinta zona de El Carmen Alto, cuando las piedras empezaron a caer y destrozar una de sus ventanas. “Llegaron ebrios, Luis Fabián, su primo Milton y una mujer de nombre Miriam. Yo salí a enfrentarlo, pero él me jaloneó y me tiró por las escaleras. Caí unos cuatro metros, pero no le importó y me siguió pegando hasta verme sangrar”, cuenta la agraviada.

SU HIJO LA DEFENDIÓ

El hijo de 8 años que la víctima tiene con su agresor salió a defenderla con una escoba. Furioso por el acto valiente del menor, Fabián Felipa le dio un puñetazo a su propio hijo y producto de ello le rompió un diente.

También te puede interesar: Practique los protocolos de bioseguridad en casa

“No le importaba nada; él me quería matar, quería vengarse porque lo denuncié en noviembre y también antes, en octubre”, agrega la madre de familia que terminó con el rostro moreteado y varios puntos en la nuca, producto de la golpiza recibida.

Mayra Rengifo cuenta con dos medidas de alejamiento y protección que impide a su expareja acercarse a menos de 300 metros, pero el sujeto no respetaba esta restricción. “Siempre venía a decirme que, si seguía con la demanda de alimentos, él me iba a mandar con mi madre muerta. Salía de su trabajo en el mercado solo para amenazarme de muerte”, refiere.

El dato

El sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Túpac Amaru y posteriormente llevado al Departamento de Investigación Criminal de Comas.

MIRA TAMBIÉN: ‘Chibolos’ serán elegidos miembros de mesa