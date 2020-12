Viral: Policía con prótesis le regaló sus muletas a una mujer sin pierna

Compartir Facebook

Un policía es la ciudad de Bogotá, Colombia ha tomado protagonismo luego de publicar en sus redes sociales el conmovedor momento que se acerca a una mujer sin pierna para regalarle sus muletas.

“Cuando llegué, la señora desconocía que yo tenía prótesis, y cuando me vio me recibió con una gran sonrisa, y le hice entrega de las muletas. Fue un momento conmovedor y le agradezco a papito Dios por permitirme estar al servicio. Me siento muy bendecido por las oportunidades que me da de ayudar”, expresó el agente en sus redes sociales.

Ante los ojos de los ciudadanos que caminaban por el sector, el hombre, muy amable, abrazó a la mujer, que vive en mendicidad porque desafortunadamente es habitante de calle y le entregó sus muletas.

La mujer lo bendijo y cerraron el emotivo encuentro con un abrazo. Minutos después, el hombre aseguró que esas muletas pertenecen a alguien que se las donó y él quiso devolver el gesto, dándoselas a alguien que también las necesita.

“Estas son de una persona que me las donó, y se lo donamos a usted… De la policía, porque yo soy Policía, expresó el hombre amable.

