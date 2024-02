Brunella Torpoco se manda con contundente mensaje: "Los cachos no se perdonan, se devuelven"

La cantante Brunella Torpoco es una querida artista de la salsa peruana que hace gozar a todo el público con su música. En medio de muchas infidelidades en la farándula, la intérprete responde a quienes ponen los 'cachos' a sus parejas.

¡Se devuelve los cachos!

Brunella Torpoco es una artista de la salsa peruana que ha ganado fama en los últimos años. Sus exitosos temas han conquistado al público no solo por su ritmo, sino por la forma en que la cantante se expresa con su público.

En los últimos meses, la farándula peruana ha destapado muchas infidelidades. Ante esta ola de ampays, Brunella Torpoco aprovechó la oportunidad de aconsejar a todas las mujeres que asistían a su concierto

"Sigo en mi casa metida, esperando a que llegues de trabajar, mientras tú estás con la otra. Por eso los cachos yo no los perdono, los cachos yo los devuelvo. A mi nadie me la hace, porque el que me la hace la paga", dice Brunella con gran fuerza y determinación en medio de su presentación.

Luego, la salsera pasó a interpretar la siguiente canción sin antes dedicárselo a las mujeres del show. "El día de hoy para todas esas mujeres solteras y sin compromiso, vamos a cantarles a esos tóxicos", agregó.

Así Brunella Torpoco anunció su embarazo

La noticia de su embarazo, Brunella Torpoco lo anunció el pasado 31 de enero. Con una bella fotografía donde aparece abrazando un peluche con su pancita descubierta. "Mi pedacito de vida, eres tú... Emiliano", escribió la cantante junto a las fotos.

La publicación fue después de la entrevista realizada por uno de los reporteros en el programa de Magaly Medina. Brunella Torpoco se encuentra muy feliz y emocionada por esta nueva etapa de su vida en la maternidad. Además, agradeció las felicitaciones de todos sus seguidores.

Brunella seguirá realizando sus conciertos como siempre para todos sus fans. Hasta el momento, la joven artista ha contado que no ha tenido ningún síntoma de su embarazo que le impida cantar. Por ello, se siente muy tranquila y feliz de poder seguir haciendo lo que más ama, mientras avanza su gestación.

Lanzó "La Tirana"

La artista peruana estrenó el videoclip de 'La Tirana' en su canal de YouTube. Este videoclip fue grabado durante dos días completos en Europa y pertenece originalmente a 'La Lupe', pero el arreglo fue realizado por el equipo de Brunella Torpoco.

Desde que lanzó el tema hace un par de días, la cantante de salsa ya ha superado los 88 mil reproducciones. Los seguidores de Brunella Torpoco les ha encantado este nuevo éxito musical que hace bailar y gozar.