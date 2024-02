"La más fan": Usuaria graba a su pequeña hija cantando con gran sentimiento 'Serpiente' de Armonía 10

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú. Con más de 50 años, alegrando al público con exitosas canciones que se volvieron un clásico. Incluso, pequeños niños cantan sus canciones con gran sentimiento.

Niña canta "Serpiente"

Las redes sociales se han convertido en un medio para compartir música y en especial, la cumbia peruana. Por ello, Armonía 10 se ha posicionado con mayor fuerza con sus canciones sonando por todos lados.

Entre sus exitosas canciones se encuentra la más popular que es "Serpiente", que no solo le gusta a los adultos, sino a los pequeños de la casa. Un video se volvió viral en TikTok, debido a que una madre grabó a su pequeña hija cantando este éxito.

Una usuaria compartió en redes sociales un video donde graba sin que su hija se de cuenta. La pequeña niña estaba escuchando la canción "Serpiente" de Armonía 10, mientras estaba en su cuarto haciendo otras cosas.

En los comentarios del video, la usuaria comenta que su hija es muy fan de Armonía 10 y de otras agrupaciones de cumbia. Incluso, agregó que canta con el mismo sentimiento el tema "Motor y Motivo".

Reacción de usuarios

El video de la usuaria se viralizó muy rápido en las redes sociales. En tan solo tres días, el video superó los 600 mil reproducciones y cuenta con cientos de comentarios. Muchos usuarios comentaron que la pequeña niña cuenta con un gran futuro en la cumbia y buena voz.

"Bien Coquette pero también bien cantante de cumbiette", "Metas tener una hija y que cante armonía 10 jajaja", "Con sentimientooo ya me dio sed", "El día que tenga hijos quiero una así, si no no quiero nada", "Tiene un buen timbre de voz", "Soy esa literalmente, me empila esa canción", "Canta hermoso y con mucho sentimiento".

Más de Armonía 10

El grupo de cumbia de Armonía 10 ha llegado a los corazones de todos los peruanos con sus temas que se convirtieron en clásicos. En sus 52 años de historia musical han creado grandes éxitos como 'El Cervecero', 'La Duda', 'Tu Amor es una Trampa', 'Lágrima por Lágrima', entre otros más.

La agrupación de Armonía 10 sigue estrenando nuevas canciones e incluyen a nuevas voces que continúen con el legado. Por ello, se convirtieron en uno de los grupos icónicos del cumbia peruana en el país.

A través del canal de YouTube de Armonía 10, el grupo ya estrenó el videoclip oficial del tema 'Mentirosa y Traicionera'. Esta canción es interpretada por el querido vocalista Percy Laban, quien ha conquistado a sus seguidores con su voz.