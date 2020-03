Viuda del coronel Wilber Mendoza, denuncia abuso de Policía Nacional para no pagarle su pensión

La viuda del fallecido coronel PNP, Wilber Mendoza Rivasplata, Verónica Cervantes denunció que la institución degradó a su difunto esposo, ocho años después de su fallecimiento, para evitar pagar las pensiones que les corresponden a los deudos de acuerdo a ley.

“Yo exijo la reposición del grado de mi esposo, el cual consiguió por mérito propio en el proceso de ascensos del 2009 y que ejerció a partir del año siguiente. Él ya no está para defenderse, pero yo estoy para defenderlo”, indicó a Claudia Chiroque en ‘Hablemos Claro’ de Exitosa.

“Él falleció como coronel, su ascenso fue el 1 de enero de 2010”, manifestó Cervantes y denunció que el Ministerio del Interior arguye, sin sustento, que su esposo habría ascendido primero a comandante y luego a coronel por un juicio contencioso.

La abogada Luz Acosta explicó que han apelado el caso a pesar de que jamás la familia fue notificada de esta irregular decisión.

“Ella (Cervantes) es víctima de un abuso tremendo. Sin que ella fuese notificada, emitieron esta resolución ejecutándola (y degradando a su fallecido esposo). Ellos (la PNP) señalan que es por el cumplimiento de una resolución ministerial que viene del año 2016, que nadie explica cómo se está cumpliendo en el 2019”, dijo.

“Que me ayude Vizcarra”

Verónica Cervantes pidió al Ministerio de Interior que la atiendan y evalúen su caso y pidió la intervención del presidente Vizcarra. “Le imploro al Ministro del Interior que me atienda y que me escuche. Hay una familia que esta siendo dañada con todo esto y no es justo”, indicó.