“Fue una decepción grande”, Viviana Rivasplata recuerda su pasada relación con Roberto Martínez

Viviana Rivasplata confesó cómo fue su relación con el ex futbolista Roberto Martínez con quien estuvo casada en el 2002 y con quién tuvo que terminar su relación debido a infidelidades y a otros factores que debilitaban su romance poco a poco.

La ex modelo con todo detalles sobre su vida personal en el programa de todo se filtra de Samuel Suárez en este espacio Viviana pudo confesar su lamentable experiencia siendo pareja de Roberto Martínez pese a ello reiteró que no se arrepiente de nada de lo que hizo ya que todo lo vivido fue una experiencia que la hizo una mujer mucho más fuerte.

Lo dijo todo

Viviana Rivasplata confesó en el programa de Panamericana TV todos los pormenores que tuvo que vivir en su matrimonio que se dio lugar en el año 2002 entre 2004 y que finalmente se terminó en el año 2005 pues los engaños y las infidelidades de parte de Roberto Martínez terminaron por destruir lo que alguna vez formaron juntos.

La empresaria y madre de familia de dos hermosos hijos recalcó que a pesar de los engaños y toda la experiencia vivida esta etapa ya está totalmente superada pese a ello recordó que descubrió muchas cosas que la desilusionaron.

“Descubrí tantas mentiras, no reconocía a la persona que tenía al lado. Fue una decepción bastante grande, sobre todo por la apuesta que una hace, y porque planificas tu vida en conjunto”, indicó.

Asimismo la ex modelo aseveró que todo ese tiempo le fue de utilidad para ser una mujer más madura más enfocada en lo que quiere para ella y para los suyos y no volver a sufrir por ningún hombre.

“No me puedo arrepentir de una decisión que tomé siendo muy muy chica, yo creí, me enamoré, después me desengañé, me divorcié porque todas son experiencias”, añadió.

Finalmente, Viviana recordó en la entrevista que se chocó con Roberto Martínez en el aeropuerto cuando estaba embarazada después de ya haber pasado varios años de su separación.

Rivasplata recalcó que ambos se vieron se saludaron y cada uno continuó con lo suyo, incluso recalcó que si se lo vuelve a encontrar no tiene problema en saludarlo ya que su pasado no tiene relevancia en la actualidad.

Enfocada en su familia

Como se sabe Viviana Rivas plata tiene una sólida relación con su esposo quien vive en Los Ángeles y tiene más de 9 años de casada, además tienen dos hermosos hijos.

Como se recuerda en el 2020 Viviana Rivas plata presentó a los medios de comunicación a su esposo estadounidense llamado Bruce Greifenstein.

La pareja derrochaba amor por donde se les viera presumiendo que son una relación bastante sólida y verdadera.

«El esposo de mi alma y de mi vida tenemos 11 años juntos y dos hijos juntos nos conocimos en el año 92», aseveró la ex modelo.

El empresario recalcó Que conoció a Viviana en la playa de Pimentel en Chiclayo siendo esta la ciudad natal de la empresaria.