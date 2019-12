Vizacarra: “Actos de unos pocos no opacarán al Ejército”

Un día después de conocerse que una veintena de militares, entre ellos cuatro generales, están involucrados en el robo de combustible al Ejército, el presidente Martín Vizcarra rechazó de forma tajante la conducta de ‘Los capos del diésel’.

“Reafirmo mi respaldo. Tengo claro que nuestros héroes no toleraron ni tolerarían indisciplinas y menos aún actos de corrupción. Esta es y deber ser siempre una institución transparente, eficiente y al servicio del país”, señaló.

“Confío plenamente en que los actos de unos pocos no opacarán a una institución tan importante y prestigiosa “, agregó durante la ceremonia por el Día del Ejército del Perú.

BRINDAN FACILIDADES

El domingo pasado, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, realizó diligencias para detener de forma preliminar por diez días a 27 miembros del Ejército en el marco de una investigación sobre sustracción de combustibles ocurrida entre 2013 y 2018.

Al respecto, el Comando del Ejército dispuso que se brinden todas las facilidades necesarias y reafirmó su compromiso de lucha contra la corrupción.

“NADA QUE TEMER”

El jefe de Estado también se refirió a la denuncia que sacó a la luz la presunta entrega irregular de 41 millones de soles para la construcción del Hospital de Moquegua en el 2014, cuando él era gobernador regional.

“Durante todo este proceso hemos sufrido innumerables ataques. Que se investigue todo, incluso que se vuelvan a investigar aquellas denuncias que ya fueron archivadas en su momento por no encontrarse irregularidades. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que temer”, reiteró.

EL DATO

Vizcarra atacó a sus enemigos: “Hay quienes, para defender sus intereses, presionan a los poderes del Estado, hacen lobbies sin control, financian de manera oscura a los partidos, fabrican titulares”.