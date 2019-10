Vizcarra gana por goleada según última encuesta de CPI

Dos días después de la disolución del Congreso, el apoyo mayoritario a esta medida fue registrado por la última encuesta de CPI, que se realizó entre el 2 y 3 de octubre y que registra un contundente 89.5% de aprobación a la decisión aplicada por el presidente Martín Vizcarra.

Hecha en doce ciudades del país, el sondeo de CPI recoge que sólo un 9.3% de la población está en contra del cierre del Parlamento y un minúsculo 1.2% no sabe ni opinas sobre la disolución que Vizcarra y el oficialismo presenta como una medida “democrática y constitucional”.

La drástica medida del pasado lunes 30 de setiembre hizo abierto y sin retorno el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues poco después que Vizcarra anunció la disolución del Congreso, este poder del estado juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como “presidenta temporal”.

Esta situación hizo recordar cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992, pues entonces, en el Centro Cívico, los congresistas apoyaron la juramentación del vicepresidente Máximo San Román, quien incluso lució una banda presidencial.

Sobre esta situación, y ante la pregunta de a quien reconocen como presidente del Perú, los encuestados reflejaron que un 89.1% reconocía el mandato presidencial de Vizcarra, y un magro 3.5% se inclinaba por Mercedes Araoz. Un 7% no reconocía a ninguno.

SUBE APROBACION

CPI también hizo un sondeo sobre la aprobación ciudadana sobre los cuatro protagonistas en esta crisis política que culminó con el cierre del Congreso, y se conoció que un 85.1% de encuestados respalda al jefe de Estado, mientras que un 12.9% lo rechaza.

El ex primer ministro Salvador del Solar, quien renunció al considerar Vizcarra que el Congreso había hecho una “denegación fáctica” de la cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, alcanzó un 68.9% de aprobación y un 21.6% de desaprobación.

Los protagonistas de la oposición, el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea y la vicepresidenta, Mercedes Araoz, salieron malparados en esta encuesta de aprobación a sus respectivas gestiones durante la crisis. Así fue que Olaechea tiene apenas 7.6% de aprobación y un 81.7% de rechazo. Araoz tiene 4.6% a favor y 87.4% en contra.

Optimismo ante caida del fujimorismo

Las expectativas de la población, tras el nuevo mapa político con el cierre del Congreso y la disolución de la mayoría fujimorista, apuntan a que un 43.4% considera que la situación económica va mejorar, un 36.4% cree que todo seguirá igual y un 14.4% cree que van empeorar la situación.

Sobre la situación política, un 50.9% cree que va mejorar, un 31.3% considera que todo seguirá igual y va empeorar un 11.9%.

Las cifras no son tan optimistas cuando se pregunta sobre el control de la delincuencia, pues un 37.5% cree que se va a controlar, pero un 56% no es tan optimista. Frente a la corrupción, un 49.4% considera que va lograr controlar, pero un 45.8% no cree que se pueda controlar durante lo que resta del gobierno.

EL DATO

La aprobación del clausurado Congreso apenas tiene 5.1% y un apabullante 93.4% de rechazo.