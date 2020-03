Vizcarra : “Hay ociosos que andan creando noticias falsas”

Durante su mensaje de ayer, el presidente Martín Vizcarra desmintió los rumores difundidos sobre su supuesto contagio de Covid-19.

Aseguró que no se ha infectado y que no realizó el pronunciamiento habitual el domingo último por haber estado trabajando junto al gabinete ministerial para presentar las medidas de ayer. Invocó a la ciudadanía a no compartir información sin contrastar su veracidad y precisó que su equipo de trabajo está enfocado a enfrentar la pandemia. “Ayúdennos no retransmitiendo información que es falsa en muchos casos. “Yo, como cualquier ciudadano también estoy expuesto si no cumplo el aislamiento social, también tendría riesgo de estar contagiado y lo diría si fuera el caso. No ha ocurrido, hay gente ociosa que en un momento delicado se dedica a hacer noticias falsas para crear zozobra”, declaró molesto.