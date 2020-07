Vizcarra: «Las 7 personas que ocupaban el helicóptero perdieron la vida»

Compartir Facebook

El presidente de la República se dirigió a la nación en el día 115 del Estado de Emergencia. Lamentó el fallecimiento de los 7 tripulantes del helicóptero.

Con un sentido pésame, inició el mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció que esta mañana fue encontrado el helicóptero que se perdió del radar de las Fuerzas Armadas, que llevaba ayuda humanitaria a comunidades nativas.

Este miércoles, Vizcarra confirmó que los 7 tripulantes a bordo de la unidad, perdieron la vida. El hecho ocurrió cerca de la comunidad nativa de Chija, provincia de Bagua en la región Amazonas.

«Nuestras condolencias para los familiares de los tripulantes del helicóptero que perdieron la vida», sentenció el mandatario, quien rindió homenaje a los siete fallecidos con algunos segundos de silencio, junto con los ministros en medio de su conferencia de prensa.

Al ser consultado por el accidente, ocurrido ayer, el director de Comunicaciones de la FAP, el general Wolfgang Grozo indicó que el plan de vuelo establecido para el helicóptero era de tan solo 20 minutos.

“Son cuatro efectivos FAP que iban en la aeronave, pero aún no se ha podido determinar si hay pérdidas humanas porque no hay información al respecto. Salió otra aeronave para hacer el mismo patrón de vuelo pero no ha visto algún rastro de la otra nave”, mencionó Grozo.

Asimismo, ratificó que se habían activado los protocolos de emergencia de búsqueda para esta mañana, en el que una nave partiría con un grupo de fuerzas especiales para hacer una búsqueda en todo el trayecto.

