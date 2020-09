Compartir Facebook

Tras la crisis política que desencadenó la filtración de audios en los que se oye al presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, el primer mandatario volvió a dar la cara.

Luego de la publicación de estos audios y que el congreso aceptara la moción de vacancia en su contra, Martín Vizcarra salió al frente a pedir disculpas a los peruanos.

En su reciente mensaje a la Nación, el mandatario indicó que Mirian Morales y Karem Roca, implicadas en los audios ya no forman más parte del despacho presidencial.

Frente a ello, indicó también que ‘lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano’, por lo que se muestra tranquilo ya que considera que lo emitido en los audios no constituye nada ilegal.

Por esa parte, explicó que no se ‘correrá’ de la justicia y pidió a las entidades competentes a continuar con la investigación. Por su parte, sobre su investidura que impide que sea procesado durante su mandato como presidente, explicó que no tiene problema en ser parte del proceso y no esperar a julio del 2021.

Además, recalcó que no renunciara a su cargo y que ‘sigue allí con la frente en alto’ por lo que se ha presentado la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que sea éste el máximo intérprete de la Constitución para que determine la causal de vacancia que se la interpuesto.

De esta manera, Martín Vizcarra, ratifica su no renuncia a la presidencia y se muestra tranquilo de cualquier posible delito que le puedan imputar por los mencionados audios.

