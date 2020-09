Vizcarra: “Los bares, discotecas y cines todavía no pueden funcionar”

Compartir Facebook

Esta tarde, el jefe de Estado, Martín Vizcarra junto a todo el Gabinete ministerial se pronunció a través de una conferencia virtual y desechó la posibilidad de que las discotecas, cines y bares vuelvan a operar al público en un futuro cercano, para evitar un rebrote de casos de Covid-19.

El mandatario indicó que estos sectores en el cual se aglomeran las masas, significa el incremento de casos de coronavirus. “Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar, tenemos que esperar aún, pero sí hay otras actividades en la fase 4 que sí pueden llevarse a cabo”, expresó.

REANUDACIÓN DE VUELOS INTERNACIONALES

Por otro lado, el Presidente de la República, informó sobre la reanudación de vuelos internacionales a países “de la región y vecinos”. En la fase 4 de reactivación, los vuelos están incluidos.

Las palabras de Vizcarra Cornejo, se escucharon luego de anunciar sobre la tendencia a bajar de las cifras de fallecidos por causa en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef)

Además, solicitó evitar el saludo con los codos para no romper el distanciamiento social, principal motivo para cualquier persona que corre el riesgo de contagiarse por el virus.

FASE 4 DE REACTIVACIÓN

El presidente Vizcarra explicó las actividades que comenzarán a reabrir desde octubre, entre ella están las agencias de viajes y los operadores turísticos en los respectivos sitios autorizados.

“Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios, según protocolo, se aumenta el aforo al 60%. Ahí se incluye que se permite actividades en parques temáticos, como por ejemplo el Parque de las Aguas en Lima(…) Igual también, se está permitiendo con un aforo máximo de 50% las actividades deportivas individuales o por parejas, no colectivas, en instalaciones públicas y privadas. Pero no puede haber público en las tribunas, eso está prohibido todavía, porque no puede haber aglomeración”, finalizó.

