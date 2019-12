Vocalistas de You Salsa no quieren saber nada de escándalos

Fotos: Carlos Guerrero

Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi, vocalistas de la orquesta You Salsa, llegaron hasta las instalaciones de diario Karibeña para presentarnos su más reciente estreno ‘Perdóname’. Con apenas un mes de haber ingresado a la agrupación, la bella trujillana nos contó los proyectos musicales que están a la vuelta de la esquina.

“A pesar que somos una orquesta joven, You Salsa en menos de un año ha logrado ingresar a la radio con cuatro temas en un año, ha obtenido más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Ahora se viene una canción junto a una leyenda de la salsa que estrenaremos pronto y que más adelante ya se enterarán”, comentó la guapa cantante.

Por su parte, Jean Pierre Puppi, resaltó que a comparación de otras orquestas, You Salsa se caracteriza por mantenerse al margen de los escándalos o enfrentamientos con otras salseras. “Nosotros nunca hemos tenido discusiones con ninguna orquesta o solistas, siempre nos hemos mantenido al margen, nunca nos hemos enfrentado o discutido con alguien, no nos gusta. Queremos posicionarnos haciendo música mas no estar en dimes y diretes. Además nosotros no competimos con nadie porque hacemos salsa urbana”, precisó el cantante. (V.Rondón)

