Piden cabezas de dos ministros

La denuncia fiscal contra la ministra de la Producción, Rocío Barrios y la investigación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, volvió a poner en aprietos al gobierno, y ayer el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez solicitó al presidente Martín Vizcarra cambiar a estos ministros cuestionados.

“Cuando sale una denuncia pública, el presidente Vizcarra cambia a sus ministros (…) Tiene que ponerse a un costado, no solamente, a la ministra sino a todos los ministros cuestionados”, afirmó Meléndez y recomendó al Ejecutivo que “no se puede estar cambiando ministros cada dos o tres meses porque toda la política, de ese ministerio, vuelve a cero”.

CONTRA PREMIER

La electa congresista Martha Chávez fue más allá y pidió al presidente Vizcarra cambiar de al primer ministro antes que se presente en el nuevo Congreso y criticó que hayan dos ministros investigados por la fiscalía.

“Es muy lamentable que los ministros tengan este tipo de cuestionamientos, espero que el señor Vizcarra tenga el tino de no presentarse ante el Congreso, con un presidente del Consejo de Ministros que está tan devaluado”, subrayó.

“Creo que el señor Zeballos no debe seguir siendo presidente del Consejo de Ministros ni deba representar al gobierno cuando vengan a pedir el voto de confianza”, agregó.

NO SEÑALEN

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea pidió que no señalen a la ministra de Producción, Rocío Barrios, como parte de una organización criminal y pidió respeto a las personas, al margen del cargo. Dijo que no se debe calificar o acusar a alguien cuando no ha sido condenada.

“Parece que hay linchamientos mediáticos por una conversación telefónica… para que una persona sea linchada, basta que la persona haya almorzado (con alguien) para que sea linchada. Inclusive, hay gente que está purgando cárcel sin ser (sentenciada)”, expresó.

Antes, el fujimorista Ángel Neyra cuestionó a la titular de Producción, sobre quien la fiscalía ha pedido 9 años de cárcel de comprobarse de cometió el delito de peculado cuando era directora general de asuntos administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2014.