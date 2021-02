Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El fútbol femenino se ha puesto otra vez de moda en nuestro país. Esto gracias a que el Real Zaragoza de España acaba de contratar a la integrante de la selección, Claudia Cagnina Berenguel de 23 años, quien tiene madre peruana y padre italiano, por el cual la bautizaron como ‘Lapadula’, en referencia al delantero de la selección, Gianluca Lapadula.

El portal web ‘La Cátedra Deportes’ conversó con Claudia tras su llegada a Europa, y reveló que al tener padre italiano y haber vivido muchos años en Estados Unidos, tuvo la opción de jugar por esos países, pero decidió hacerlo por su Perú.

“En 2016 decidí nacionalizarme, pero los trámites demoraban. Un día fui a La Videna y tras conversar con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, él me ayudó para que toda la documentación se agilice”, recuerda con alegría, aunque su tono se vuelve serio al señalar que “conozco el caso de Lapadula y las cosas son más rápidas cuando se trata de los hombres”.

Mira además: Realizaron misa de salud por la mejoría del gran Víctor Yaipén Uypan, fundador de Orquesta Candela

SUS PRIMEROS PASOS

¿En qué momento te das cuenta que querías ser futbolista profesional? Desde niña veía mucho fútbol con mi familia, pero al cumplir 5 años mi abuela paterna María Grazia me regaló una pelota de la Roma de Italia, y así me hice hincha de Francesco Totti. Cuando tenía 14 tomé la decisión de dedicarme a este deporte. ‘Clau’ -como la conocen en su familia-, fue la figura de un torneo para niños en Nueva York donde residía en ese momento.

“Un día me invitaron a un campeonato de fulbito y fui la única niña en el equipo de varones. Tenía 7 años. Los otros clubes no querían que participe por ser mujer, pero en las reglas no decía nada acerca de eso, así que jugué y metí dos goles”, nos cuenta entre risas. Mientras, iba creciendo y viniendo al Perú esporádicamente para comer su plato preferido, papa a la huancaína y se hizo hincha de Alianza Lima.

Entérate de más: Audios filtrados revelan que le daban hierba y trago a Maradona antes de su muerte

“Mi familia es fanática del club, así que me inculcaron desde pequeña el cariño por esa camiseta”, comenta. Se emociona cuando recuerda sus pasos por el Tavegnacco de Italia, Deild Kvenna de Islandia (su último club) y, sobre todo, por Lugano de Suiza, donde en setiembre de 2019 se convirtió en la primera peruana en jugar la Champions League Femenina, al ingresar en el partido contra Manchester City.

Admiradora del juego de André Carrillo y de la exfutbolista Mia Hamm de EE.UU., Cagnina recuerda cómo se dio su llegada al balompié español. “Mi agente encontró la posibilidad de Zaragoza y la elegí porque practican un fútbol técnico como me gusta.

El club está enfocado ahora en conseguir el ascenso a la Primera División. Mis compañeras me recibieron bien. Ahora todo va mejorando y hay la posibilidad de debutar este sábado ante Athletic de Bilbao, aunque no es seguro”, afirmó.