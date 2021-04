Voleibolista Milagros Moy quedó desfigurada tras accidente en bicicleta

Compartir Facebook

De no creer. La voleibolista Milagros Moy quedó desfigurada en el rostro, tras sufrir un fuerte accidente, mientras iba en bicicleta por las calles de San Isidro. La deportista chocó con la rama de un árbol que invade el carril y, a pesar de llevar casco, sufrió un duro impacto.

Según contó la voleibolista, el accidente ocurrió cuando estaba llegando a la avenida Camino Real. La deportista de 45 años quiso revisar si había algún peatón más adelante, pero no se percató que un árbol invadía la calzada por lo que la golpeó en la cara.

“Miré para ver si venía algún peatón. En ese momento que miré, fue que impacté con el árbol. A penas me golpeé, me llevé la mano a la frente porque me empezó a salir un montón de sangre. Mi ojo se puso chiquito y no veía. Justo pasaba un serenazgo en bicicleta, por lo que grité para pedir auxilio”, mencionó la voleibolista.

Asimismo, la deportista relató que, hasta el momento, ha tenido que gastar más de 8000 soles en dos operaciones de reconstrucción en el rostro, lo que la ha dejado con más de 200 puntos en la frente.

“Me han puesto una malla de titanio con seis tornillos que me los han ajustado al hueso. También tengo una fractura en la nariz”, indicó Milagros Moy.

Hasta el momento, el municipio de San Isidro no se ha pronunciado por el accidente sufrido por la voleibolista. Trabajadores ediles le han enviado fotografías sobre el recorte del árbol, pero nada más.

