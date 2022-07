Voleibolista revela ganar 50 veces más en Onlyfans que en una cancha

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La jugadora profesional de voleibol, Key Alves, lleva su carrera deportiva en paralelo como modelo e influencer, en entrevista con el medio brasileño ‘Globoesporte’, confiesa que económicamente le va mucho mejor en las plataformas digitales:

«Las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí. Entonces comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet».

También puedes ver: Preso latino pidió aplazar ejecución para donar riñón: “quiere que su alma esté bien”

«Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy», comentó la voleibolista.

Sobre la plataforma OnlyFans (Web para adultos sin censura), aclara que no hace desnudos: «Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas sesiones ‘lights’ y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará».

Pero agrega que: «Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso… y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora», «gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en ‘OnlyFans’, porque el precio mensual (16 euros) es fijo», dijo en ‘O Globo’.

También te puede interesar: ‘Peluchín’ revela conversación con Melissa: “¿Tienen idea de lo sufriría mi hija si la alejan?”

Pastora religiosa abandonó la iglesia para incursionar en Onlyfans

Nikole Mitchell era una mujer con una “perfecta” siendo una de las pastoras más influyentes de la iglesia Woodland Hills, en Minnesota, Estados Unidos. Ella se encontraba casa y para la comunidad en general era una madre ejemplar con sus hijos de 10, 7 y 4 años.

Sin embargo, a finales del 2016, durante una obra de teatro explotó todo eso que tenía guardado, se trataba de una propuesta orientada a la comunidad LGBT. Sentaba en su butaca, la mujer vivió una revelación que la cambió para siempre. “Yo pensaba: ‘Dios mío, no creo que sea heterosexual’. Sacudió mi mundo”, dijo a los medios de la localidad.

Desde aquel día, la mujer entendió que era bisexual y pansexual y comenzó la reconstrucción de su identidad, una tarea que para una persona involucrada al mundo religiosa, parecía imposible. “Sabía que si revelaba mi rareza lo perdería todo, porque la iglesia no da la bienvenida a las personas con esa inclinación”.

Pasado el tiempo, la mujer decidió abrir su camino al mundo del Onlyfans, una de las plataformas más populares del mundo. Hoy, es bailarina erótica y vende a sus seguidores contenido hot en la plataforma para adultos. “Desde muy joven, había fantaseado con ser stripper. Pero fui adoctrinada para creer en mis deseos y mi cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos”, relató.

Mira también: Ricardo Morán desatado: “los papás son abandonadores y nadie le pregunta a la mamá por el papá”