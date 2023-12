¡Volteó la página! Dayanita grita su soltería a los cuatro vientos tras ampay de ‘Topito’

La actriz cómica estuvo como invitada en el programa «América Hoy» en donde se mostró bastante alegra a pesar del ampay de «Topito». Ella sostuvo que se encuentra bastante feliz y que no le interesa el resto. Recordemos que hace pocos días, «Topito», con quien se le vinculaba sentimentalmente a Dayanita, fue ampayado en una discoteca de Puente Piedra. Por tal motivo, la actriz transexual volteó la página y anuncia su soltería. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dayanita anuncia su soltería

Luego de las reveladoras imágenes de «Topito» al lado de una misteriosa mujer en una discoteca de Puente Piedra, Dayanita anunció su soltería. Ella estuvo en «América Hoy» en donde contó que se encuentra «más feliz que nunca». Recordemos hace unos días las cámaras de Magaly Medina llegaron hasta el domicilio de la popular actriz cómica para que opinara sobre la infidelidad de «Topito». Ante ello, sostuvo seguirá trabajando dando paso al fin de su relación tras este ampay.

Por tal motivo, ahora Dayanita se luce en una nueva etapa y no dudó en anunciar su soltería. “La verdad digan lo que me digan, yo sigo adelante, sigo trabajando y el resto no me interesa”, sostuvo la actriz cómica. De igual forma, la conductora del programa, Ethel Pozo, quiso confirmar la actual situación sentimental de Dayanita. Por ello, la también influencer no dudó en confirmar que se encuentra soltera. «Hoy primero de diciembre más feliz que nunca y soltera», agregó.

El ampay de ‘Topito’

Recientemente el programa «Magaly TV: La Firme» reveló imágenes de ‘Topito’ besando a una desconocida mujer. Cabe resaltar que hace unos meses se había oficializado la relación entre el cómico y Dayanita en las redes sociales. Incluso, la actriz cómica tenía una buena relación con su suegra, a quien mostró a través de su plataforma de TikTok. No obstante, el amor terminó cuando ‘Topito’ fue ampayado bailando cariñosamente y besando a esta mujer en una discoteca de Puente Piedra.

Ante ello, la actriz se pronunció al respecto y «sepultó» a Topito luego de ver las imágenes del ampay. “La verdad no puedo dar declaraciones, yo pienso seguir con mi vida tranquila, creo que cada quien toma sus decisiones, yo sigo trabajando”, sostuvo Dayanita para las cámaras de Magaly Medina. Por su parte, Topito quiso justificar su infidelidad afirmando que se encontraba ebrio. Sin embargo, la relación llegó a su final sumando una más a la lista de rupturas amorosas a lo largo del año.