¡Volteó la página! Fabianne Hayashida es ampayada con misterioso galán tras el fin de su matrimonio

En las últimas semanas, Fabianne Hayashida dio a conocer su ruptura con Mario Rangel. La excombatiente sugirió que su todavía esposo la habría defraudado, lo que llevó a una separación decepcionante. No obstante, Instarándula ha verificado que la exchica de reality ha vuelto a encontrar el amor. ¿De qué se trata? Te lo contamos en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Si uno ya no quiere, el otro tiene que asumir”: Yiddá Eslava confesó lo difícil que fue su separación

Fabianne Hayashida ampayada con misterioso galán

La recordada «chinita» de Combate terminó su matrimonio con Mario Rangel hace pocas semanas. A través de sus redes sociales, ella compartió cómo enfrentó esta difícil situación, pues todo indicaría que terminó en malos términos. No obstante, ahora ella ha decidido voltear la página y darse una nueva oportunidad en el amor.

En las fotos compartidas, se puede ver a la ‘China’ abrazando y besando a un hombre misterioso que formó parte de su círculo el pasado fin de semana. Las imágenes los muestran en una discoteca, disfrutando de bailes, y también aparecen juntos en una salida con amigos. De esta forma, la recordada «chinita» de Combate volteó la página y enterró a su expareja, pues como se recuerda, su matrimonio habría acabo mal.

También te puede interesar leer: “Si uno ya no quiere, el otro tiene que asumir”: Yiddá Eslava confesó lo difícil que fue su separación

Decepcionada de Mario Rangel

En el año 2023, la exparticipante de ‘Combate’ tuvo una entrevista con un periodista de América hoy, donde compartió las razones inesperadas que llevaron al final de su matrimonio con Mario Rangel. Además, afirmó con claridad que mantienen una mejor relación como amigos que como esposos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabianne Hayashida (@fabiannehayashida)

“¿Para ti digamos que tomar esa decisión de separase fue duro? ¿Fue difícil?”, le preguntó en aquella ocasión el reportero, a lo que la deportista respondió con total sinceridad: “Durísimo”. Asimismo, dejó entrever que había diferencias entre ambos.

“Yo creo que tener tantas cosas juntos, ya hizo que nos cayéramos un poco mal…”, explicó. “Fui yo quien se fue de la casa, yo con mis amigas sacamos las cosas, él ha respetado y yo le decía voy al depa y se iba, pero claro dejar mi depa vacío después de tantos años juntos, son cuatro años de relación, yo estaba casada y yo quería tener hijos. Hasta ahora es durísimo, lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene”, añadió la figura pública.