“Volvería a ir a la cárcel por defenderlos”, dijo Magaly en defensa de sus reporteros

Con garras y dientes, Magaly recordó que por su reporteros estaría dispuesta a ir nuevamente a la cárcel, sacando pecho siempre por la verdad.

A través de sus cuenta de Instagram la periodista recordó que hace 5 años fue enfrentada en vivo en un programa Español cuestionando el trabajo de su equipo de trabajo por lo que la ‘Urraca’ no dudó en responder sin anestesia al conductor de televisión.

Y es que Magaly siempre ha demostrado ser una persona dedicada a su trabajo, una mujer estricta y de ‘armas tomar’ si se trata de defender su programa y su integridad.

«Por defender a mis reporteros, por defender su verdad, me volvería ir nuevamente a la cárcel por defender la verdad de mis reporteros, algo que usted no sabe», dejo de forma acalorada Magaly Medina a un presentador.

A través de sus historias de Instagram la conductora recordó ese tenso momento donde fiel a su estilo defendió a su gente pues gracias a ellos y a su arduo trabajo su programa ha logrado alcanzar altos picos de rating.

«Hace cinco años», se logra leer en la descripción del video.

La ‘Urraca’ recordó ese episodio en su vida y lo compartió en sus historias donde recalcó que el hecho pasó hace ya cinco años. Recordemos que en el año 2008 la conductora ingresó a prisión cumpliendo 6 meses de prisión efectiva.

Magaly Medina advierte a su hijo: “Todavía no quiero ser abuela”

La conductora de espectáculos Magaly Medina habló abiertamente con sus seguidores a través de redes sociales y mostró su cariño inmenso por la familia. Cabe indicar que la ‘Urraca’ siempre prefiere no hablar de su vida íntima privada que involucre a su familia, pero esta vez se animó a responder algunas preguntas de sus fans.

En esta oportunidad, la popular ‘Urraca’ aseguró que su hijo Giancarlo Mendoza Medina está soltero y por el momento se encuentra bien así. “Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuenta sus cosas, lo respeto ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, dijo Magaly mediante un ‘live’ de Instagram.

De otro lado, seguidores le preguntaron a la ‘Urraca’ por qué no se animó a tener más hijos si tiene las posibilidades. “Me han confundido con Melissa Klug jajaja. A estas alturas solo crío a mis perros. Mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra edad y lo que hemos conseguido. Nos privaríamos de muchas cosas. Ya no me veo criando, quiero disfrutar mi vida”.