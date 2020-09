¡Volvió a nacer! La Tigresa del Oriente venció al COVID-19

Compartir Facebook

Volvió a nacer. La cantante Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, venció al maldito COVID-19 y nos reveló el estado actual de su salud.

“Hoy en día me siento bastante bien, ya no tengo ningún malestar que inicialmente tenía. Estuve mal casi un mes. En los próximos días me darán el documento del alta. Me siento bendecida por Dios, él aún me quiere tener acá, junto a mi familia, mis dos hijitas, mi público, mis seguidores”, detalló a Karibeña.

La artista contó que se siente agradecida de volver a vivir, pues reveló que en un inicio tuvo miedo a la muerte. “La vida es tan bella, para seguir disfrutando de todo lo que Dios nos da. Me siento bendecida porque he visto tanta gente que ha muerto del coronavirus. No voy a negar que en un inicio si me dio miedo, pensé que iba a morir, pero me armé de valor y dije que lo iba a vencer, porque soy una mujer fuerte”, añadió.

A pesar de tener un mejor semblante y haber ganado al cien por ciento esta batalla, La Tigresa aún no puede bajar la guardia, y tiene que seguir cuidándose con medicamentos y buena alimentación pero las monedas que le quedaban ya se acabaron.

“En todo este tiempo de cuarentena no he trabajado y no tengo dinero, quizá ha sido mi culpa que en mis buenos tiempos no supe ahorrar y lo poco que tuve ya se me acabó. Pero pienso hacer mi libro autobiográfico donde contaré detalles muy privados y lo que viví con el COVID-19. Además, voy a empezar a trabajar haciendo video saludos para poder parar la olla en mi hogar porque los gastos continúan”, finalizó la cantante.

