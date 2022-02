Compartir Facebook

El voto de confianza del Congreso al gabinete de Aníbal Torres, no se daría, luego que seis bancadas parlamentarias adelantaron que no le darán luz verde, por la presencia del cuestionado ministro de Salud, consideran que es “más de lo mismo” y el mandatario no cambia de rumbo.

Alianza para el Progreso (APP), que mostró su apoyo al Gobierno al dar su respaldo a los ex presidentes del Consejo de Ministros, Guido Bellido y Mirtha Vásquez, adelantó que no avalará a un gabinete que “no va a sacar adelante el país”, sostuvo César Acuña, líder de APP.

Además de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Partido Morado se expresaron en contra de otorgar el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres cuando el toque presentarse en el Congreso.

CAMINO A LA VACANCIA

El fujimorista Hernando Guerra García, dijo que el ánimo sería en contra de la confianza; al igual que Alejandro Muñante de Renovación Popular y tres congresistas del Partido Morado, en tanto que José Williams de Avanza País, indicó que el presidente y sus asesores “construyen su camino a la vacancia”.

Para Karol Paredes de Acción Popular, el gabinete “solo es más de lo mismo” y que el objetivo es “cerrar el Congreso”. “Solo han cambiado las caras; yo no le daría la confianza”, añadió.