“Voy a ser presidente el 2026, no lo duden”, Andrés Hurtado reafirma su candidatura

Andrés Hurtado aprovechó unos minutos de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ para comprometerse con todos los peruanos y animarlos a que voten por él en las próximas elecciones presidenciales.

Como es de costumbre el conductor presentaba casos sociales que requieren la atención del Gobierno y otras entidades por lo que Andrés dio a conocer el caso de una mujer con una hija con parálisis cerebral.

Es así que Hurtado expresó su preocupación por la pobreza en el país y por todo lo que deben pasar miles de familias sin los recursos necesarios para una correcta calidad de vida.

“Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden”, dijo el conductor.

Hurtado indicó que tuvo que postergar su candidatura en 2021 por haberse contagiado del virus en más de una ocasión.

“Mi candidatura ya está puesta (…) Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID-19”, explicó.

Andrés Hurtado y Laura Bozzo se juntaron en México y se llenan de halagos

Los polémicos conductores de televisión se reunieron en Acapulco luego de que Andrés Hurtado viajará al país para empezar una carrera internacional.

Andrés Hurtado se está internacionalizando y fue a México a grabar una charla con Laura Bozzo, que se emitirá este fin de semana. Ambos conductores de televisión halagaron el trabajo del otro y dejaron ver lo que sería una gran amistad.

A través de redes sociales, cada uno compartió en su propia cuenta de Instagram una serie de elogios al encuentro y al talento televisivo de cada uno. Andrés Hurtado compartió una imagen de ambos en el set de grabación y agradeció la entrevista con Laura.

“Mi Laura Bozzo preciosa, gracias por recibirme en tu hogar y desnudar tu corazón, para el Perú y para el mundo. Este sábado no se pierda las confesiones de Laura Bozzo por primera vez en la historia de la Latinoamericana EN EXCLUSIVA”, escribió el polémico conductor.