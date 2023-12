¡Vuela alto! “Flaco” Granda es el tercer eliminado en la temporada “La Revancha” de “El gran chef famosos”

¡Y se marchó! La temporada “La Revancha” de “El gran chef famosos” está dando varias sorpresas. La eliminación de Susan León (tercer puesto de la primera temporada) causó gran asombro y esta vez también lo hizo la despedida del “Flaco” Granda. El comentarista deportivo no convenció al jurado con su preparación y se convirtió así en el tercer eliminado de la quinta edición del reality culinario.

El adiós del “Flaco” Granda

En el más reciente programa de “El gran chef famosos”, Mónica Torres, Junior Silva, Santi Lesmes y el “Flaco” Granda lucharon plato a plato su permanencia en la cocina. La primera preparación dejó boquiabiertos a los participantes en mención, ya que tuvieron que hacer “chicharrones de ancas de ranas”.

Este plato causó grandes problemas en los competidores, pero se las ingeniaron para dar lo mejor de sí. El segundo platillo, y con el que se definía todo, fue el “pollipavo asado oriental”. Lamentablemente, y con profundo pesar, el jurado tomó la determinación de eliminar al “Flaco” Granda, quien le sigue los pasos a Miguelito Vergara y Susan León.

Luego de escuchar que él era el eliminado, el “Flaco” Granda no tuvo más que palabras de elogio para sus seguidores, los “chefsitos” y el programa en general. Para el comentarista deportivo, ingresar a la cocina de “El gran chef famosos” fue un reto totalmente nuevo y agradeció por todo el apoyo.

“Me voy sabiendo qué es un brunoise, qué es un concassé. Me voy contento porque la verdad nunca imaginé estar en este lugar. Llegué con una sonrisa, y me voy con una sonrisa que es lo más importante”, aseguró el “Flaco” Granda.

“Felicito a mis compañeros que son geniales. Y la gente que nos ve en sus casas que disfrute del programa porque la verdad es un elenco fantástico el que tenemos. Que gane el mejor, pero sigan disfrutando de El Gran Chef porque es un programa espectacular. Gracias”, agregó.

Emotivas palabras del jurado

Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías se despidieron con profundo pena del comentarista deportivo. Los tres en mención solo tuvieron palabras de elogio para el “Flaco” Granda y le agradecieron por toda la entrega en el programa.

“Que pena me da que te vayas. Es la segunda temporada que te tenemos acá, te considero un amigo, eres muy llevadero. Siempre estás con tu amabilidad, cortesía, pero tus compañeros hoy hicieron algo un poco mejor que lo tuyo. Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles”, señaló Giacomo Bocchio.

“Eres una persona muy linda de conocer. Nunca se te ve enojado, nunca se te ve de malas, siempre se te ve con la mejor disposición de aprender, de ayudar a tus compañeros. Es más, te he visto correr a ayudar a tus compañeros siempre que lo necesitan, aún hoy en noche de eliminación. Hoy no nos dejas por un mal plato”, agregó Nelly Rossinelli.

Por su parte, acostumbrándonos con sus emotivas palabras, Javier Masías le dio la despedida que el “Flaco” Granda se merecía. “Desde que llegaste no has parado de crecer, no solo en lo culinario, sino en lo personal también. Voy a citar las palabras del gran filósofo Bad Bunny: “no te vas en tu pick, sino te vas en tu prime”. Te vas, pero con la frente muy en alto”, señaló el crítico gastronómico.