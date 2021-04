Compartir Facebook

La Superintendencia Nacional de Migraciones reportó solo en el mes de marzo un total de 21 125 viajes hacia EE.UU por motivo de vacunación.

En un reciente informe se confirmó que en las últimas semanas han aumentado los viajes de peruanos hacia los Estados Unidos. Esto se debería a la campaña de vacunación contra el virus.

Solo en el mes de marzo los vuelos hacia EEUU incrementaron un 94%, es decir una cifra de 21 125 salidas.

La Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) mencionó que este incremento se debe a la vacunación gratuita contra el coronavirus, además comentó que los destinos más buscados son Huston, Atlanta, Miami o Dallas.

“Han aumentado los vuelos a diferentes estados de EE UU, luego de que el presidente impidiera que el sector privado no participe de la vacunación”

Además el costo de los vuelos ha subido y como se recuerda solían estar entre US$ 500 y US$ 700 por personas, pero ahora se encuentran entre los US$ 2000 o US$ 4000 por persona.

