¡Vuelve a ATV! ‘Peluchín’ tendría programa en las mañana

Nuevamente junto. Tras varias conversaciones con el gerente de programación de ATV, Ney Guerrero, Rodrigo González regresará a la pantalla chica este lunes como el flamante invitado de “Magaly Tv, la firme” y se viene especulando que el conductor aprovecharía la ocasión para anunciar su ingreso a ATV con nuevo programa.

“Este lunes en vivo una entrevista con harto veneno. Rodrigo González, el personaje más polémico regresa a la pantalla. Las dos lenguas (Rodrigo y Magaly) más ponzoñosas de la televisión ya están afilándose las garras para despellejar a todos. Este lunes en vivo”, se oye en el adelanto del espacio de la ‘Urraca’.

Según trascendidos, el popular ‘Peluchín’ tendría un nuevo espacio matutino en Atv de lunes a viernes y saldría a competir nada menos que con ‘Mujeres al mando’, programa producido por su archienemiga Susana Umbert, quien lo denunció por violencia contra la mujer.

Estos rumores no estarían tan lejos de la realidad, pues Atv anunció el ingreso de una nueva figura que se sumará a las filas del canal. “A este Poker de A le hacía falta un Joker”, se escucha decir a la ‘voz en off’ del clip, generando que se aviven los rumores del regreso de González.

Cabe mencionar, que hace poco Magaly le brindó su respaldó a Rodrigo por las denuncias que le interpusieron Tilsa Lozano, Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Susana Umbert. “Para la violencia contra la mujer la ley es clarísima, es cárcel inmediata (…) Pero no es para que ‘porque no me gusta tu crítica que me haces, te voy a denunciar’. No hagamos mal uso de una Ley que hemos luchado muchísimo por conseguir las mujeres (…) Esto le hace mucho daño a nuestra causa femenina”, dijo Magaly Medina.