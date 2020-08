Compartir Facebook

Tras la salida del aire de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ en todos los canales de televisión a nivel mundial, El Grupo Chespirito dejó un mensaje alentador a los seguidores del mexicano.

“Siempre hemos hecho las cosas con el corazón y hoy más que nunca lo seguimos haciendo. Dedicamos cada día a preservar el legado de Chespirito y continuamos trabajando para que cada generación, en todo el mundo, conozca a los personajes e historias que nos hacen sonreír, sin querer queriendo”, se lee en el comunicado emitido por la empresa en Twitter.

FANS PIDEN QUE VUELVA

Los cibernautas no dudaron en pedir el regreso de las creaciones de ‘Chespirito’ y esperan que pronto la familia de Gómez Bolaños llegue a un acuerdo con Televisa.

“Queremos de nuevo el programa de vuelta. Yo ya me había acostumbrado a los programas”, “Qué lástima que saquen el programa del aire en vez de sacar ‘La rosa Guadalupe’”, “Que no termine el sueño del señor Gómez, que no termine la magia, hace años el señor Roberto soñaba con un programa en la televisión, ser famoso y reconocido en todo México, su sueño y su magia superó las expectativas de todos hasta de él mismo, ojalá lleguen a un acuerdo”, se puede leer en algunos comentarios.

El hijo del creador de ‘El Chavo del 8’ fue compartido por su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien anunció la salida de la pantalla chica de las producciones de su padre.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió en Twitter.

NO LLEGARON A ACUERDO CON TELEVISA

Según el conductor Raúl Brindis de Univisión, “por problemas económicos y legales entre Televisa y el Grupo Chespirito” el canal mexicano ha decidió detener toda transmisión de los programas de Roberto Gómez Bolaños a nivel mundial.

