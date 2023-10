¿La traición? Waldir Saenz es captado pasando la noche con mujer que no sería su esposa

El exjugador aliancista Waldir Sáenz fue captado por las cámaras de Magaly Tv la Firme ingresando a un edificio con una mujer que no sería su esposa.

Según el informe publicado por la popular ‘Urraca’ el expelotero había estado días antes con su esposa como si no existiera ningún problema de por medio.

¿Infidelidad a la vista?

El día de ayer Magaly Medina sacó a la luz las imágenes de Waldir Sáenz aparentemente haciendo de las suyas con una mujer que no sería su esposa según la información de la periodista.

Como se sabe, el recordado exdelantero de la blanquiazul está casado con Erika Garbay, la madre de sus dos hijas.

A pesar de haber evidenciado alguna criris matrimonial, Sáenz habría ‘metido la pata’ luciéndose a escondidas con una muejr hincha de la ‘U’.

Es así que el exjugador fue captado ingresando de madrugada a un edifico en el distrito de San Miguel, donde una joven lo esperaba. Previo a ello, pasó el día con su familia.

El expelotero ingresó con la mujer y salió al día siguiente. Todo sucedió la noche del 21 de octubre y, hasta el momento, se conoce, según el informe de ‘Maga’, que la mujer que no era su esposa se llamaría Miluska y tendría 38 años.

Waldir y la vez que negó salir con vedettes

Como se recuerda, Waldir Sáenz se presentó hace algunos días en el programa de ‘América Hoy’ para hablar sobre el partido entre Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026, sin embargo, uno de los co conductores lo vaciló por su pasado y afirmó que nunca había sido relacionado con vedettes.

“No me acuerdo, solo me acuerdo que he jugado al fútbol. No sé de qué me hablan, los caballeros no tenemos memoria”, comentó el recordado pelotero frente Janet Barboza y Edson Dávila, ‘Giselo’.

En tal sentido, no recordó su pasado con Tula Rodríguez, Sara Manrique, Maribel Velarde y Evelyn Vela.

Cabe recalcar que el exjugador ha sido vinculado a varias chicas del mundo del espectáculo, sin embargo, jamás quiso afirmarlo publicamente.

“Era uno de los jugadores que en esa época más ampayabamos en los salsodromos y estaba más ahí que en las canchas de fútbol. Fue vinculado en esa época con algunas vedettes que en esa época eran bastante famosas, decimos nombres, bueno”, dijo Magaly.

Finalmente, Magaly recordó que todos los ampays que han salid ode Waldir terminaba afirmando que eran ‘armanis’.

«Él ha dicho que en este programa todos los ‘ampay’ que salían que salieron de él a lo largo de su trayectoria eran puro armani”, sostuvo.