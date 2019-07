Walter Obregón ex de Susy Díaz aseguró “No soy un mantenido”

Cansado de las críticas que ha venido recibiendo en las últimas semanas, Walter Obregón, la expareja de Susy Díaz, salió al frente y aseguró que él no es ningún mantenido pues asegura ser un empresario exitoso en Huarmey y le puso el pare a Andy V.

-¿Cómo tomas el que Andy V te haya tildado como el ‘cobarde de la farándula’?

Andy V ha dicho que soy un cobarde y él es el menos indicado para estar hablando de mí, porque cuando estuvo con Susy fue la persona que más daño le hizo. Para ese señor su vida es una película, para él todo es juego, quizá por eso habla de los demás, pero yo no estoy para esto, soy un empresario exitoso que no necesita estar metido en escándalos.

-¿Es cierto que Susy te pagaba el alquiler de tu local en Huarmey y el viaje a Israel?

Hay gente que especula y aumenta cosas. Ese viaje lo pagó ella, pero así como ella me ha hecho regalos yo también le he dado regalitos, los dos nos apoyábamos.

-¿Eres un mantenido?

No pues señorita. Como te digo, tengo mi negocio no dependo de nadie, no soy ni mantenido ni vividor, mi relación con Susy fue transparente.

-¿Piensas tomar acciones legales contra las personas que sigan hablando mal de ti?

Si siguen fregando los voy a querellar, porque es una difamación lo que están diciendo y tienen que mostrar pruebas.

-¿Quieres retomar tu romance con Susy?

Nosotros hemos cumplido un año de relación, hemos vivido muchas cosa bonitas, tenemos bonitos recuerdos y el amor nos e va de la noche a la mañana. Ya acepté mi error, me disculpé con Susy, le pido disculpas a Florcita y a toda su familia. (V. Rondón)