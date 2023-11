Walter Yaipén defiende a Leslie Shaw de críticas: «Es humilde, no tiene pelos en la lengua»

La polémica ha envuelto a Leslie Shaw últimamente con críticas de diversos artistas, pero ¡sorpresa! Walter Yaipén, del grupo «Hermanos Yaipén», ha salido en su defensa. Él resaltó la honestidad y sencillez de Leslie a pesar de los ataques que ha enfrentado de otros artistas emergentes. Walter alabó su última canción, «Fin de semana», mostrando su emoción por la buena acogida del público.

¿Qué dijo Walter Yaipén?

El músico Walter Yaipén decidió salir al frente para respaldar a Leslie Shaw, esto luego de presumir la aceptación que tuvo del público hacia «Fin de semana», última canción que grabó junto a la artista peruana.

En una entrevista, Walter Yaipén resaltó: «‘Fin de semana’ es un hit, es pegajosa, y la gente la ha recibido de maravilla. Leslie hace un trabajo increíble».

Sobre las críticas dirigidas a Leslie, Walter destacó que «La gente suele criticar a los que se destacan. Leslie es honesta, franca y eso no siempre gusta». Un claro respaldo en medio de las controversias en las que Shaw ha estado envuelta.

Leslie ha enfrentado un cargamontón de críticas de figuras como Flavia Laos, Mario Hart, Michelle Soifer y otros. Esto ha provocado una respuesta de Leslie defendiendo su carrera y habilidades musicales.

Sin embargo, más allá de los comentarios negativos, Walter Yaipén se alza como un apoyo sólido para Shaw. Él enfatiza que la crítica es una parte normal en la vida de aquellos que sobresalen en la música. Su apoyo muestra una perspectiva de admiración y respeto hacia Shaw, reconociendo su destreza y el impacto de su música.

La ola de ataques que ha recibido Leslie Shaw

Leslie se ha visto atacada desde diversos lados, siendo Mario Hart una de las personas que le respondió a Leslie por seguir hablando de él después de varios años. El presentador de «Mande Quien Mande» dijo que Leslie lo usa para promocionar su música.

«Hace más de 8 años que terminé la relación que había tenido con Leslie, hace más de 8 años que no la he mencionado… Nunca he respondido a absolutamente nada de lo que desde hace 8 años viene hablando de mí… Además, siempre coincide que va a sacar algo musicalmente cada vez que habla de mi», afirmó.

Además de Mario Hart, Michelle Soifer también se unió a la pelea y arremetió contra Leslie. «Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto… Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo. No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, ay que aburrido, por eso nadie de acá quiere grabar contigo», declaró.

Además, Leslie Shaw también ha recibido críticas por parte de Mayra Goñi y Flavia Laos. En el mar de críticas que ha enfrentado Shaw, Walter Yaipén ha sido como una luz de apoyo en medio de la tormenta. A pesar de la controversia, su respeto y respaldo hacia Leslie Shaw son muy claros.

La aparición de Walter como un defensor de Shaw es una nueva capa en la historia de las tensiones artísticas en la farándula local, subrayando que la solidaridad en la industria es clave en tiempos de controversia. Walter enfatiza la importancia de apoyar a aquellos que se destacan, a pesar de las críticas.