Wendy Menéndez estrena programa ‘Entre sábanas’ por Exitosa

La popular locutora Wendy Menéndez regresó a la radio para animar tus noches a través de la señal de Exitosa con su programa ‘Entre sábanas’. El espacio se trasmitirá de lunes a domingo a partir de la medianoche hasta las 2:00 a.m.

La locutora de risa estruendosa reveló, que no estaba en sus planes volver a trabajar de noche en la radio pues “está casada y con hijos”, pero la posibilidad de interactuar con su público la convenció.

“Estoy muy feliz. Esto será un programa de conversación y eso fue lo que me animó. No es toda la noche, solo son dos horas. El público sabe cómo trabajo, sin pelos en la lengua. No le tengo miedo a nada ni a nadie”, sostuvo.

Además, Wendy, quien se hizo famosa por su desenfadada personalidad, comentó que su programa hablará de temas de actualidad, entre ellos el sexo, pues es un “tema natural del ser humano”.

“Hablaremos de sexo también. El sexo es algo natural del ser humano, no hay por qué verlo como algo sucio. Sucio es cuando apesta, cuando lo hacen a la fuerza. El sexo entre parejas debe ser una celebración del amor. Eso sí, hay que tener los cuidados, prevenciones y ser responsables cuando lo hacemos. Vamos a contar con un equipo de profesionales para resolver las dudas del público”, sostuvo Menéndez.