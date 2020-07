Will Smith le ‘dio la bendición’ al amante de su esposa

Compartir Facebook

El rapero August Alsina de tan solo 27 años confesó que fue el mismo actor Will Smith quien aceptó la relación extramarital entre ambos

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith se volvieron tendencia en las redes sociales, luego de que el rapero August Alsina confimara que recibió la aprobación del actor para la relación que mantuvo con la actriz por años.

El rapero de 27 años aseguró que fue el mismísimo Will Smith quien, al enterarse del amorío entre Jada y él, tuvo una reacción inesperada al darle su ‘bendición’ sin muchos rodeos.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida… y me dio su bendición”, mencionó Alsina en una entrevista para The Breakfast Club.

Al parecer, la infidelidad de Jada y el joven artista habrían iniciado su relación en 2015. La pareja se habría conocido debido a que él era uno de los amigos de Jaden Smith, hijo de Will y su esposa.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, agregó.

Asimismo, decidió decir su verdad y callar a todas las personas que vienen acusándolo de haber roto la familia Smith.“He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”.

Sin embargo, la versión de la familia de Smith es otra. Ellos negaron tajantemente la acusación del rapero al mencionar que «absolutamente nada de eso es cierto”. Jada y Will llevan 23 años de matrimonio juntos libre de escándalos y el ojo de la tormenta.

