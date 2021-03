William Luna contra Evaluna y Camilo: «Más respeto a Machu Picchu»

Compartir Facebook

A través de sus redes sociales, William Luna se pronunció sobre el nuevo lanzamiento de Camilo y Evaluna ‘Machu Picchu’ e indicó que los cantantes de origen extranjero deben tener más cuidado al momento de referirse a la maravilla del mundo.

«¿Ruinas de Machu Picchu? Por favor, más respeto a Machu Picchu, Cusco, Perú», escribió en la descripción del video que colgó en su cuenta personal.

«No me parece de verdad, yo sé que son muchachos con muchos fans, su música es bonita, pero que se expresen de Machu Picchu como ¿ruinas? es un centro histórico…una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas a Machu Picchu. Creo que Ricardo Montaner es una ofensa para el Perú y nosotros los cusqueños», enfatizó.

¿QUÉ PASÓ CON CAMILO Y EVALUNA?

La gran expectativa que había generado el cantante Camilo y su esposa Evaluna, tras anunciar que su nueva canción tendría como título “Machu Picchu”, fue alta, pues se pensaba que estaría inspirada en la maravilla peruana.

Sin embargo, todo dio una vuelta de 180 grados, al estrenar el “single” en YouTube junto a su videoclip oficial. Después de escuchar el nuevo éxito de la pareja, los usuarios se llevaron una gran decepción, ya que solo se menciona a la ciudadela inca una vez en toda la canción.

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, se menciona en la letra de la canción, lo que no dejó satisfecho a los fanáticos peruanos.

