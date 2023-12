¡PRIMICIA! Wilson Benites presenta su nuevo tema ‘El Amarrao’ y concierto por su 14° aniversario

Wilson Benites es un cantante otuzcano de música folclórica y llegó hoy al programa de Habla Kausa. El artista se presentó para anunciar la celebración de su 14° aniversario y el lanzamiento de su nuevo tema ‘El Amarrao’.

Wilson Benites en Habla Kausa

El cantante Wilson Benites es conocido por temas como ‘La Chica Positiva’, ‘El Todo Terreno’ y ‘Ya Te Olvidé’. Benites es un artista muy querido por el Perú y es conocido por sus canciones de música folclórica. Además, fue bautizado como ‘El Príncipe del Perú’, oriundo de la provincia de Otuzco en La Libertad.

Hoy en el programa de Habla Kausa, el querido artista llegó para hacer bailar a todos en la cabina y los radioescuchas de La Karibeña. Wilson Benites cantó sus mejores éxitos y anunció que viene la celebración de su 14 ° aniversario de carrera musical con grandes éxitos.

Para el deleite de sus seguidores, el cantante celebrará su aniversario en Lima en un gran evento que contará con la participación de grandes invitados de lujo. El artista otuzcano anunció que se vienen sorpresas e invitados especiales.

La celebración se llevará a cabo este sábado 02 de diciembre desde las 8:00 pm en el local Campus Unicachi en Av. Próceres 8087 Primera de Pro en Los Olivos. Contará con la participación especial de String Karma, Martín Vera, Walter Tambo y Milder Oré. Además, tendrá la participación especial de la Robotika y Mark Vito.

Lanza su nuevo tema ‘El Amarrao’

En el programa Habla Kausa, Wilson Benites anunció que mañana lanzará oficialmente su nuevo tema ‘El Amarrao’ en todas sus plataformas digitales. Este nuevo éxito fue realizado cuenta la participación especial de influencer Mark Vito y la Robotika.

‘El Amarrao’ cuenta la historia de un hombre que se encontraría amarrado por su pareja, quien no la deja salir con sus amigos, ni a ningún lado. «Cocinas aquí y barres allá porque tu mujer te tiene amarrao. No puedes salir, solo para el mercado, ya no tienes vida, estás amarrao», dice una parte de la letra.

A partir de este viernes 01 de diciembre desde las 8:00pm podrás disfrutar del videoclip oficial con la participación especial de Mark Vito y la Robotika, en el canal oficial de Wilson Benites en YouTube.