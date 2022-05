Winnie The Pooh tendrá película de terror y ya causa furor en redes sociales

Winnie The Pooh ha sido parte de la infancia de cientos de personas y en esta ocasión sorprendió a sus fanáticos, pero con miedo, luego que se filtraran las primeras imágenes de lo que será su película de terror.

Esta nueva película llamada “Winnie The Pooh: Blood and Honey”, es una adaptación de terror, en la cual los habitantes del Bosque de los Cien Acres son asesinos seriales.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, en este filme Winnie The Pooh y Piglet se volverán locos luego que Christopher Robin los abandona.

En redes sociales se filtraron imágenes en donde el osito amarillo y el cerdito Piglet están en el interior de una cabaña, donde aparentemente están achechando a una joven, quien está dentro de un jacuzzi.

Este filme está a cargo de Rhys Frake-Waterfield, quien en esta producción hace su debut como director. Mientras que entre el elenco se encuentran Crag David-Dowsett en el papel de Winnie, Chris Cordell como Piglet, Amber Doig-Thorne como Alice y Maria Taylor en el papel de Maria.

Por supuesto, la respuesta de la gente no se iba a hacer esperar y es que más de un centenar ha crecido viendo Winnie Pooh animado. Desde ya, las expectativas por la película y para los amantes del terror, son altas.

