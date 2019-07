Xoana contó que le ofrecieron viajar al extranjero como dama de compañía

La polémica argentina Xoana González indicó que jamás hubiera aceptado viajar a un país donde no sabe el idioma, como lo hizo la conductora Sheyla Rojas, que se encuentra juergueando junto al millonario árabe Fidelio Cavalli, en Grecia. Además, reveló que le ofrecieron llevarla al extranjero a cambio de sexo, pero jamás acepto.

-Si te hubieran ofrecido viajar así como Sheyla, ¿hubieras aceptado?

No, ni loca. Me da miedo ir a un lugar donde no sé la lengua. Ella es soltera, que haga lo que quiera. Yo no me iría a otro país con alguien que no conozco, pero no sé si ella lo conoce.

-¿Te sorprende?

Esta soltera, es su vida, su cuerpo y su imagen.

-Podría perder la tenencia de su hijo…

Ni idea.

-Sheyla ha confirmado que son pareja…

Hubiera quedado mejor no diciendo nada, (hubiera dicho que) lo subió sin querer y ya lo borro.

-¿Primero hubieras googleado al millonario?

La verdad no iría.

-Se dice que a las modelos le ofrecen viajes a Grecia e Ibiza…

Nunca fui.

-Pero invitan a chicas…

A mí me han invitado ir afuera pero las condiciones eran claras, tenías que ser dama de compañía, ni loca. Pero no significa que a todas le ofrecen eso, a mí me habrán visto cara de ‘atorranta’ (prostituta) (risas).

-¿Contactan a las modelos por Instagram?

Sí, por redes sociales. No fui porque me da pánico, miedo y tampoco lo haría acá (Perú). Para eso lo hago en mi país (Argentina) donde también hay gente millonaria.(V.Rondón)