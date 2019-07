Xoana contó que su ex Rodrigo no le “regaba la plantita” hace tiempo

Fiel a su estilo, Xoana González comentó que decidió terminar su matrimonio porque desde hace tiempo su relación con Rodrigo Valle se venía deteriorando y enfriando. “Yo lo abrazaba y él me quitaba, la peor versión de él me la dejaba a mí. El amor es como una planta, hay que regarla todos los días, y mi planta no se regaba, yo quería que se riegue a diario”, dijo entre risas la argentina.

Reveló que le hubiera gustado que el fisicoculturista le agradezca por haberlo ayudado económicamente. “Yo nunca hablé mal de él. Eso de ‘vago’ y ‘mantenido’, era un papel que él disfrutaba. Me hubiera gustado que en vez de decirme mentirosa, hubiera dicho ‘le agradezco que haya estado tres años sacándose el ancho para que me vaya bien a mí’”, señaló la ojiverde en el programa #YoCarlos.

“Yo pensaba que teníamos todo para ser felices, pero no fluía (la relación) y era como forzado todo, yo no lo veía. Él ya me lo venía diciendo hace rato, en febrero me dijo que no sentía lo mismo, en mayo me dijo que estaba estudiando la separación, yo debí tener valor y decir ‘está bien nos separamos’”, contó la rubia.

Finalmente, Xoana confesó que alista su proceso de divorcio de Rodrigo. “Ya hablé con mi abogado, él me propuso ser el abogado de ambos, para que sea todo rápido y chau”, acotó.