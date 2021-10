Xoana critica el Onlyfans de Fátima Segovia: “Aquí la única que hace Porno, soy yo”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! La modelo argentina arremetió contra el Onlyfans de la cómica y asegura que no pasa nada, pues son solo ‘fotos artísticas’.

Hace unos días, Fátima Segovia anunció a todos sus seguidores sobre su ingreso a la plataforma para adultos, de inmediato, Xoana dio su opinión al respecto.

“Acá la única que hace porno soy yo!, Las demás les gustaría, pero no se animan!!!”, fue la contundente respuesta de la argentina a ‘Samu’ Suárez.

Además Xoana indicó que Fátima debe competir contra el Onlyfans de Nicola Porcella: “Ella que compita con fotos artísticas de Nicola o que compita con los demás”.

“VINE A ESTE MUNDO PARA SER ACTRIZ PORNO”

La argentina Xoana González reveló detalles inéditos de su trabajo en Onlyfans, con el que viene emprendiendo en el rubro de la pornografía junto a su esposo Javier González. Aunque ha sido duramente criticada, Xoana se echa grasa sobre el tema y se muestra cada vez más orgullosa de todo lo que viene logrando.

“´Primero lo hablé en terapia con mi psicólogo y psiquiatra, luego se lo dije y propuse a mi esposo Javier. Luego lo hablé con ellos y les dije que vine a este mundo para ser actriz porno (…) No fue fácil. Para mí mamá, fue fuerte para ella, pobre mujer. Ella es profesora de matemáticas. Para mi papá fue muy difícil entenderlo, se quedó en shock. Al final ambos lo entendieron. Yo informo, no consulto”.

Luego, Xoana González mencionó que siempre trata de innovar y no hacer todos sus videos caseros, sino más busca procura hacerlo cada vez más profesional para complacer a sus seguidores y darles un contenido de más calidad.

“Normalmente, grabamos todos los miércoles, nos vamos a un hotel para grabar tres o cuatro videos en una misma noche. En algunas oportunidades lo hacemos cada 15 días. Vendemos videos caseros”, agregó.

No obstante, también sorprendió a propios y extraños al calificarse de coach emocional y desde su experiencia dice que puede aconsejar mucho a las parejas. “Las mujeres también me siguen. Muchas parejas no siguen. Ayudo a las parejas con temas, tutoriales o tips para mejorar su relación”.

