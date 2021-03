Xoana González aconseja a Sheyla Rojas crearse su ‘Onlyfans’

Compartir Facebook

La modelo gaucha Xoana González aconsejó a Sheyla Rojas que aproveche su cuerpo escultural y videos íntimos a fin de poder crearse una cuenta de Onlyfans.

Asimismo, manifestó sentirse consternada y preocupada por lo que tuvo que vivir la ex leona loca.

“Lamento mucho lo que está pasando, me sucedió lo mismo hace unos años, pero cuando uno se graba son cosas que pueden llegar a pasar. Le recomiendo que deje de grabarse o que se cree una cuenta en ‘Onlyfans’ para que gane dinero con sus videos íntimos, ya que creo que todos los días sale uno nuevo”, dio a conocer.

«La intimidad es de uno y se siente horrible cuando la vulneran, creo que cada uno debe hacerse cargo de sus acciones y de las consecuencias, así que haga lo que quiera, es su vida», subrayó.

XOANA ASADA CON IVANA POR COPIARLE EL VESTIDO DE BODA

Tras presentar una leve mejoría en su lucha contra el coronavirus, Xoana González se mostró indignada al ver que el vestido de novia que lució Ivana Yturbe en su boda civil realizada en Trujillo, era el mismo modelo que tuvo en su matrimonio con Javier González.

“Me dio bronca que me copien el vestido, a las parejas que se quieren casar yo les puedo asegurar que el que se quiere casar se casa, al pan pan y al vino vino, las cosas como son. El tema de la cantidad de invitados que tuvo, no opino porque no soy policía de nadie, de eso se encargan los policías no yo. Solo me quejo de que el vestido me lo quisieron plagiar, pero no mi amor, el mío sigue siendo más lindo pero que es igual es igual”, dijo en un inicio la pelirroja.

“Hasta la modista me dio la razón. Si les gusta mi buen gusto le hubiera pasado los vestidos finalistas que no me terminaron de convencer, que eran igual de lindos que el que lucí, porque la verdad se quedó en un híbrido, ni una cosa ni otra”, agregó. Asimismo, Xoana lamentó que la ex chica reality no haya tenido creatividad para escoger otro modelo de prenda de novia.

