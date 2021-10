Xoana González confiesa que convive con un fantasma en su nuevo ‘depa’

Compartir Facebook

¡De terror! La argentina contó que tiene un ‘amigo paranormal’ y que convive con él en su nuevo departamento y asegura que ya está acostumbrada.

Como se sabe, Xoana González reveló que compró un departamento gracias a sus ingresos del Onlyfans. Pero hoy sorprendió a todos sus seguidores al confesar algo escalofriante.

La modelo indicó que hay un fantasma dentro de su casa y tanto ella como su esposo se acostumbran poco a poco a su presencia: “Cuando llegamos nos prendió un par de luces y cierra las puertas con todo”, contó.

Incluso contó que le habían puesto nombre al fantasma y lo llamaron “La Morta” y solo cuando lo trata bien. no los molesta.

ORGULLOSA POR SU ONLYFANS

La argentina Xoana González reveló detalles inéditos de su trabajo en Onlyfans, con el que viene emprendiendo en el rubro de la pornografía junto a su esposo Javier González. Aunque ha sido duramente criticada, Xoana se echa grasa sobre el tema y se muestra cada vez más orgullosa de todo lo que viene logrando.

“´Primero lo hablé en terapia con mi psicólogo y psiquiatra, luego se lo dije y propuse a mi esposo Javier. Luego lo hablé con ellos y les dije que vine a este mundo para ser actriz porno (…) No fue fácil. Para mí mamá, fue fuerte para ella, pobre mujer. Ella es profesora de matemáticas. Para mi papá fue muy difícil entenderlo, se quedó en shock. Al final ambos lo entendieron. Yo informo, no consulto”.

Luego, Xoana González mencionó que siempre trata de innovar y no hacer todos sus videos caseros, sino más busca procura hacerlo cada vez más profesional para complacer a sus seguidores y darles un contenido de más calidad.

“Normalmente, grabamos todos los miércoles, nos vamos a un hotel para grabar tres o cuatro videos en una misma noche. En algunas oportunidades lo hacemos cada 15 días. Vendemos videos caseros”, agregó.

No obstante, también sorprendió a propios y extraños al calificarse de coach emocional y desde su experiencia dice que puede aconsejar mucho a las parejas. “Las mujeres también me siguen. Muchas parejas no siguen. Ayudo a las parejas con temas, tutoriales o tips para mejorar su relación”.

