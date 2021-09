Xoana González le responde a Deysi Araujo: “La que critica en el fondo es por envidia”

Compartir Facebook

La argentina Xoana González no se guardó nada y le respondió con todo a Deysi Araujo, quien la criticó duramente por hacer videos porno con su esposo y lucrar con ese tipo de trabajo que era considera da ‘vergüenza’.

Recordemos que la ‘pelirroja’ se mostró en desacuerdo con el contenido explícito que opta Xoana González a través de su Onlyfans. Incluso dijo que si ella haría lo mismo, no solo tendría un departamento, sino que ya tendría 4 edificios.

“La crítica en el fondo es por envidia, porque al final no tiene el valor de hacerlo. Bueno, que se compre sus cuatro edificios, que se anime a hacerlo, pero al final nadie lo hace y como a mí me resbala la opinión de los demás, no le hago caso. Nosotros no le hacemos daño a nadie, es nuestra vida y si alguien habla es porque algo le duele”, dijo la modelo gaucha.

Además, la argentina dijo que es una persona ahorrativa y de estudios. Indicó que estudió economía en Argentina. “Para mí tener un departamento aquí (Perú) representa mucho porque trabajando tantos años acá no lo había logrado y por fin se me dio, es más, hasta alcanzó para arreglar la casa de Buenos Aires”, agregó.

Lourdes Sacín aconseja a Xoana de disfrazarse de ‘jardinera’ en su Onlyfans

La periodista afirmó que nunca criticó sus ingresos en la plataforma de Onlyfans lo cual le permitió comprar un nuevo departamento a la argentina por el cuerpazo que se maneja y que ha dejado enamorados a miles de seguidores.

“Me encantó tu respuesta Xoana y obviamente nadie te pide que seas maestra jardinera porque no va con tu personalidad, no te veo en una oficina sentada de secretaria, abogada, porque tú eres más activa. El comentario no fue en contra de ti”, dijo Sacín.

Además Lourdes responsabilizó a la prensa de mal interpretar sus palabras y ponerla en contra de la argentina a quien en ningún momento quiso ofender.

“La cosa iba por cómo lo enfocó cierta prensa. Titulares que podrían confundir a chibolitas inexpertas que no saben qué hacer con su vida. Como ellas no están completamente maduras y no saben lo que quieren, pueden ponerse a hacer videos pornográficos y de ahí no hay marcha atrás”, agregó Lourdes Sacín.

