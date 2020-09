Compartir Facebook

Entrevista: Juana Aspilcueta.

Tras la difusión de la conversación de Sheyla Rojas con su ex mejor amigo, Irvin Vela, donde la ‘Leona loca’ le dice a su pinky para “sangrar” al futbolista Luis Advíncula, la modelo Xoana González se mostró en desacuerdo con las palabras de la conductora de ‘Estas en todas’ y afirmó que le parece “horrible” que algunas mujeres piensen de esa manera.

“Si tienes brazos y piernas, puedes trabajar a la misma altura del hombre, es un pensamiento machista para las mujeres y atrasa. Soy pro de demostrarle a la gente que trabaje y no dependa de nadie, es más que dependan de ella y sean autosuficientes”, indicó la argentina.

“Es una realidad que sucede y es un poco triste que tengan que depender de un hombre. No veo mal que se haya mostrado, veo mal que exista y que las mujeres piensen así”, agregó.

“NO ES UN BUEN EJEMPLO”

Asimismo, la gaucha afirmó que la figura de América Televisión no es un buen ejemplo para “las adolescentes”, pues muchas la ven como su “ídola” y quieren ser como ella.

“Con la imagen que tiene Sheyla y conduciendo un programa (‘Estas en todas’) donde la familia se junta a verla en la televisión, no es buen ejemplo lo que está dando. Está fomentando de que la única forma de viajar y pasear es sangrando a un tipo, cuando podemos hacerlo solas sin que un hombre nos mantenga”, remarcó.

MARCA DISTANCIA DE ‘SHEY’

La modelo aconsejó a sus seguidoras a nunca depender de sus parejas y recordó que en el pasado mantuvo a su ex esposo, el fisiculturista Rodrigo Valle. Además, mencionó que en la actualidad comparte los gastos de su hogar con su novio Javier González.

«A mis fans siempre les digo no dependan de los hombres, sean libres. A mí no me da vergüenza decir que he mantenido a mi ex marido un tiempo. Con Javier, los dos aportamos y no me gusta el mensaje de “hay que sangrar”», concluyó.

