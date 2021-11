Xoana González minimiza el Onlyfans de Fátima Segovia: “Para mí no es competencia”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! La argentina no tuvo piedad con el Onlyfans de Fátima y asegura que “estafa a la gente” con su contenido.

Xoana González asegura que el contenido de la plataforma de Fátima Segovia no pasa nada y que le causa mucha felicidad que los suscriptores se desilusionen con el Onlyfans de la cómica pues así visitarían el de ella.

“No al contrario, yo feliz, porque van ahí, después ven, se desilusionan de que esperaban ver otra cosa, para mí no es competencia, al contrario es publicidad”, aseguró la modelo argentina muy segura de su contenido.

Además se animó a darle un consejo a Fátima: “Es preciosa pero no, no se está jugando demasiado, lo hace muy sexy pero no se está jugando lo que es la plataforma en sí, lo que exige la plataforma para que alguien pague”.

“Si van a hacer como que sí como que no, al público lo van a mantener uno o dos meses pero luego el público se va”, finalizó la ex chica reality.

“LO DOY TODO, MUESTRO HASTA EL INTESTINO DELGADO”

La argentina Xoana González afirmó que se esfuerza mucho por ofrecer contenido de calidad en su plataforma para adultos Onlyfans pues dice que ella es diferente a diferentes chicas del espectáculo que dicen que lo muestran todo en la plataforma.

“Chicos, yo lo doy todo, yo muestro hasta el intestino delgado. Me mandaban sus fotos más hot y yo les decía: Debe ser del Instagram, pero me decían que no, que era del Onlyfans. Son sexys, son diosas, pero yo te puedo competir con alguien que haga porno”, dijo en entrevista con “Magaly TV La Firme”.

Y es que la modelo afirma que hay mujeres que no muestran los suficiente en su Onlyfans a diferencia de ella que es más sugestiva, atrevida y sexy para dar ideas a parejas que tal vez hayan perdido la pasión entre ellos.

